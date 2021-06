BSI findet Lücken bei Datensicherheit in Gesundheits-Apps

Glasfaserkabel führen zu einem Internet Switch in einem Serverraum.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Gesundheits-Apps sind in der Corona-Pandemie populär geworden. Das BSI fand bei einer Untersuchung jedoch heraus, dass die Anbieter zum Teil Lücken im Umgang mit Daten offenlassen.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat bei einer Untersuchung von Gesundheits-Apps zahlreiche Schwächen festgestellt. So hätten sechs von sieben tiefgreifend geprüften Apps Passwörter im Klartext an Authentifizier