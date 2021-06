Zwei Teilnehmer mit Pokemon-Sonnenschutz spielen im Westfalenpark in Dortmund auf ihren Handys "Pokemon Go" (Archivbild vom 30.6.2018)

Marcel Kusch/dpa

San Francisco. Die Verhandlungen mit dem Rechteinhaber Hasbro zogen sich über Jahre hin. Nun wollen die Macher von „Pokémon Go“ über das Smartphone virtuelle „Transformers“-Roboter auf die reale Straße bringen.

Die Macher des Smartphone-Spiels „Pokémon Go“ versuchen sich an den „Transformers“. Noch in diesem Jahr soll ein Spiel herauskommen, in dem man gegen virtuelle Roboter kämpfen muss, die auf dem Display in realen Umgebungen auftauchen, wie d