Die Luca App ermöglicht verschlüsselte Kontaktdatenübermittlung für Gastgeber und ihre Gäste sowie datensichere Nachverfolgung.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Die Luca-App will die Zettelwirtschaft beim Einchecken in Restaurants und Geschäften überflüssig machen. Einen digitalen Impfnachweis will sie künftig auch auf dem Smartphone verfügbar halten.

Der neue digitale Corona-Impfnachweis wird vom kommenden Mittwoch an auch in der Luca-App angezeigt werden können. Das teilten die Betreiber der App am Freitag in Berlin mit.Damit stehen mit der App CovPass, der Corona-Warn-App des Bundes u