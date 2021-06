Schwankende Preise in Onlineshops: Wo kommt die Veränderung her?

Da geht es rauf und runter: Bei extrem oder häufig schwankenden Preisen ist klar, dass der Händler mit sogenannten dynamischen Preisen arbeitet. Als Kunde ist das ärgerlich.

Christin Klose/dpa-tmn

Wiesbaden/Florenz. Manche Händler verändern laufend ihre Preise. Ob das nur an der Uhrzeit liegt oder auch an der Käuferin oder dem Käufer selbst, darüber wird viel spekuliert. Aber sind Dauerveränderungen erlaubt?

In diesem Artikel erfährst Du: Bei welchen Anbietern Du mit Preisschwankungen rechnen musst.Zu welchen Uhrzeiten und an welchen Tagen Du hohe Preise meiden kannst.Ob es in Deutschland auch personalisierte Angebote gibt, die auf den ein