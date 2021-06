Ältere Menschen in Deutschland nutzen für die Erledigung ihrer Finanzgeschäfte immer häufiger ein Smartphone, Tablet-Computer oder PC.

Berlin. Die Corona-Pandemie befeuert das Onlinebanking. Ältere Menschen erledigten ihre Bankgeschäfte zuvor lieber offline. Dann gab es einen „Sturm der Seniorinnen und Senioren“ auf die Online-Filialen.

Ältere Menschen in Deutschland nutzen für die Erledigung ihrer Finanzgeschäfte immer häufiger ein Smartphone, Tablet-Computer oder PC. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom hervor, die am Mittwoch in Berlin