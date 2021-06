Zwei Wochen nach der zweiten Impfung gelten in der Corona-Warn-App registrierte Geimpfte als immun. Die Vorlage kann sie zum Beispiel von Testpflichten befreien.

Berlin. Die offizielle Corona-Warn-App der Bundesregierung kann nach einem Update auch den digitalen Impfnachweis anzeigen.

Der geplante digitale Impfnachweis in Deutschland kann künftig auch in der offiziellen Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts angezeigt werden. Die Macher der Tracing-App veröffentlichten in der Nacht zum Mittwoch die aktuelle Version 2.