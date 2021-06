Corona-Warn-App zeigt auch digitalen Impfnachweis an

Die offizielle Corona-Warn-App ist auf einem Smartphone zu sehen.

Oliver Berg/dpa

Berlin. Noch im Juni soll es den Nachweis für eine Corona-Impfung auch digital geben. Nutzer der Corona-Warn-App können sich ihn auch in die App laden.

Der geplante digitale Impfnachweis in Deutschland kann künftig auch in der offiziellen Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts angezeigt werden. Die Macher der Tracing-App veröffentlichten in der Nacht zum Mittwoch die aktuelle Version 2.