Große Technologie-Investitionen in USA geplant

Ein 300-Millimeter-Wafer in einem Reinraum des Technologiekonzerns Bosch in Dresden. Die Produktion von Halbleitern zählt zu den wichtigsten Technologien von Morgen.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Washington. Die USA sehen sich in extremer Konkurrenz zu China - auch und gerade mit Blick auf Technologie und Innovationen. Nun gibt es Pläne, große Summen in Entwicklung und Forschung zu stecken.

Mit Milliarden-Investitionen in Technologie und Entwicklung wollen sich die USA im Wettbewerb mit China besser in Stellung bringen. Mit überparteilicher Zustimmung verabschiedete der US-Senat einen Gesetzesentwurf, der unter anderem die Her