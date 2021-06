Youtube schüttet 4 Milliarden Dollar an Musikindustrie aus

Youtube auf einem Smartphone.

Franz-Peter Tschauner/dpa

San Bruno. Die Videoplatform zahlt für die vergangenen 12 Monate Tantiemen an Künstler, Autoren und Labels aus. Es geht um Milliarden.

Youtube hat in den vergangenen 12 Monaten mehr als 4 Milliarden Dollar an die Musikindustrie gezahlt. Das geht aus einem Blogeintrag von Lyor Cohen, dem obersten Musikmanager des Streaming-Videodienstes, hervor, der am Mittwoch (Ortszeit) i