Bei "Friends: The Reunion" blickten die Schauspieler auf ihre zehnjährige Seriendrehzeit zurück. Google erheitert Fans mit Easter Eggs.

AFP/CHRIS DELMAS

New York City. Fans der Kultserie "Friends" können bei Google derzeit lustige Überraschungen erleben. Hier geht's zur Anleitung.

Seit ein paar Tagen steht das von Fans lang ersehnte Wiedersehen des Casts der 90er-Serie "Friends" zum Streamen bereit. Weltpremiere hatte "Friends: The Reunion" am 27. Mai bei HBO Max und zeitgleich bei Sky in Deutschland. Tech-Konzern Go