Bezos: Andy Jassy wird am 5. Juli neuer Amazon-Chef

Jeff Bezos, Gründer von Amazon, nimmt an einer Veranstaltung des Unternehmens für Neuheiten teil.

Andrej Sokolow/dpa

Seattle. Vor 27 Jahren gründete Jeff Bezos die heute weltgrößte Online-Handelsplattform Amazon. Nun zieht er sich von der Spitze des Unternehmens zurück. Um Ruhestand geht es aber nicht.

Der Chefwechsel an der Spitze des weltgrößten Onlinehändlers Amazon findet am 5. Juli statt. Andy Jassy werde dann das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernehmen, sagte Firmengründer Jeff Bezos am Mittwoch auf dem Aktionärstreffen von Amazon.