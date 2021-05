Nach Vierteljahrhundert: Der Internet Explorer geht in Rente

2022 soll der Internet Explorer "in Rente gehen".

Andrea Warnecke / dpa

Hamburg . Mircosoft unterstützt ab Juni 2020 nicht länger seinen Webbrowser Internet Explorer.

25 Jahre war der Internet Explorer im Dienst. Am Mittwoch verkündete Microsoft nun, dass der Webbrowser ab kommenden Juni "in den Ruhestand" geschickt wird. In einem Blogeintrag verriet das Technologieunternehmen: "Die Zukunft des Internet