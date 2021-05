Samsung stockt Investitionen in Chip-Technologie auf

„Halbleiter-Machtzentrum bis 2030“: Staatspräsident Moon Jae In (M) besucht den Samsung-Produktionsstandort in Pyeongtaek.

YNA/dpa

Seoul. Weltweit erhöhen große Chip-Hersteller wegen der Knappheit von Halbleiter-Modulen ihre Investitionen. Auch Samsung legt nach. Unterstützung auch für andere Unternehmen kommt von der Regierung.

Der südkoreanische Elektronikriese Samsung will angesichts der globalen Halbleiter-Knappheit seine Milliarden-Investitionen in die Chip-Technologie kräftig aufstocken.Bis 2030 sollen 171 Billionen Won (etwa 125 Milliarden Euro) in das Gesch