Uber startet Essenlieferdienst Eats in Berlin

Ein Mitarbeiter des Essenslieferdienstes Uber Eats radelt mit einer Lieferung durch die Stadt.

-/kyodo/dpa

London/Berlin. Essen nach Hause liefern - das ist in der Corona-Pandemie zu einem lukrativen Geschäft geworden. Nun legt auch der Fahrdienst-Vermittler Uber los.

Uber ist nun auch im Geschäft mit Essenslieferungen in Deutschland aktiv. Der Fahrdienst-Vermittler startete am Mittwoch seinen Dienst Uber Eats in Berlin. Zum Auftakt ist das Liefergebiet auf das Zentrum der Stadt beschränkt, mehr als 200