Der Nachbau des ersten programmierbaren Computers.

picture alliance / dpa

Berlin. Welche Erfindung gilt als erster Computer der Welt? Auf Englisch verweist Google auf die US-amerikanische ENIAC. Auf Deutsch nennt die Suchmaschine die Z3 von Konrad Zuse aus Berlin Kreuzberg.

An Wagemut hat es Konrad Zuse nicht gefehlt. Als Statiker bei den Henschel Flugzeugwerken in Berlin hatte er eine feste Anstellung, was Anfang der 30er Jahre in Deutschland keine Selbstverständlichkeit war.Doch die immer wiederkehrenden Ber