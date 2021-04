Auf Streife: Tätersuche bei Facebook und Co.

Kriminalhauptkommissar Frank Peter aus dem Zentralkommissariat für Internetkriminalität im Polizeipräsidium Osthessen (Fulda) in seinem Büro.

Polizei Hessen/dpa

Berlin. Bei der Aufklärung von Kriminalfällen denken die meisten Menschen vor allem an Ermittler, die am Tatort nach Spuren suchen. Doch inzwischen lassen sich Fälle auch per Mausklick lösen.

Tagelang suchten die Ermittler in der Nähe des Wohnortes und befragten das Umfeld der Vermissten - doch die entscheidende Wende brachte ein Aufruf bei Facebook. Der Fall der 16-jährigen Isabella aus dem niedersächsischen Celle, die von eini