Der undotierte Grimme Online Award gilt als wichtigste deutsche Auszeichnung für herausragende Online-Publizistik und wird seit 2001 verliehen.

Arkadiusz Goniwiecha/Grimme-Institut/dpa

Köln. „Quatsch“ von der Tagesschau? Den gibt's: auf der Video-Plattform Tiktok. Und dafür gibt es jetzt auch eine Auszeichnung.

Unter den Nominierten für den renommierten Grimme Online Award sind erstmals auch Formate aus der Video-App Tiktok. Wie das Grimme-Institut am Donnerstag mitteilte, geht in diesem Jahr unter anderem der Tiktok-Kanal der „Tagesschau“ in das