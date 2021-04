So denkt die Generation TikTok über "Daddy Söder"

Markus Söder ist beliebt – nicht nur in den Umfragen zur Bundestagswahl, sondern auch unter Jugendlichen, ausgerechnet wegen seines väterlichen Charmes.

Hamburg. Markus Söder bekommt unerwarteten Rückhalt aus der TikTok-Ecke. Die junge Generation feiert ihn jetzt schon als Kanzler.

Armin Laschet hat gerade einiges zu verdauen – nicht nur in den Umfragen hat Söder die Nase vorn. Was sich in den sozialen Netzwerken gerade unter #Daddy abspielt, lässt den bayerischen Ministerpräsidenten eindeutig als den beliebteren Kand