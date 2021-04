Jan Böhmermann zeigt die Schwächen der Luca Corona-Warn-App auf.

dpa/Jens Koch

Osnabrück/Berlin. In der Nacht zu Mittwoch hat ZDF-Moderator und Satiriker Jan Böhmermann per Corona-Warn-App Luca im Osnabrücker Zoo eingecheckt – und so die Schwächen des Systems aufgezeigt. Zahlreiche weitere Nutzer folgten seinem Beispiel. Nun reagieren die Betreiber der App.

Gegen 0.40 Uhr hat Jan Böhmermann den Osnabrücker Zoo betreten, kurz darauf folgten ihm mehr als 100 weitere Besucher. Tatsächlich in Osnabrück waren wohl aber die wenigsten von ihnen, der Entertainer selbst laut eigener Aussage beispielswe