Telefónica hat neue Zahlen zum Ausbau seines 5G-Netzes vorgelegt.

Sven Hoppe/dpa

München. Mit 5G sind große Erwartungen verbunden - bei privaten Nutzern und auch bei Unternehmen. Telefónica war beim Ausbau seines Netzes ein Spätstarter, kommt nun aber voran.

Beim Ausbau seines Mobilfunknetzes in dem neuen Funkstandard 5G macht Telefónica Deutschland Fortschritte. Es seien inzwischen 1000 Antennen in mehr als 30 deutschen Städten aktiviert, teilte das Unternehmen mit seiner Marke O2 am Montag in