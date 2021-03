Wenn Bilder, Texte oder Videos im Netz von Plattform-Nutzern hochgeladen werden, soll mehr Klarheit darüber herrschen, wer bei Verstößen verantwortlich ist.

Franz-Peter Tschauner/dpa

Berlin. Vor Jahren gingen Tausende junge Leute auf die Straße und protestierten gegen befürchtete „Uploadfilter“ im Internet. Die Proteste sind abgeebbt. Die Urheberrechtsreform tritt in Deutschland in eine entscheidende Phase ein.

Schutz der Urheber von Musik, Schrift und Film in der neuen digitalen Welt: Die von der EU angestoßene Reform des Urheberrechts tritt in Deutschland in eine entscheidende Phase ein. Heute behandelt der Bundestag in erster Lesung die neuen R