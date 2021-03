Elon Musk, Tesla-Chef, steht auf der Baustelle der Tesla Gigafactory.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Grünheide (Mark). Geht in Brandenburg bald das Trinkwasser aus? Das legt ein „Frontal21“-Bericht über das neue Werk von Tesla in Grünheide nahe. Auftakt für einen Schlagabtausch der Redaktion mit Tesla-Chef Elon Musk.

In der Debatte um das im Bau befindliche Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin ist der Streit zwischen dem TV-Magazin „Frontal21“ und Konzern-Chef Elon Musk in eine neue Runde gegangen. Nach einer Medienschelte von Musk via Twitter gegen das Z