Verwaltung per Mausklick? In deutschen Amtsstuben findet das nach Ansicht der Industrie noch zu wenig statt - die Branche kritisiert die Digitalisierung von Behörden als mangelhaft.

picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa

Berlin. „Völlig ungenügend digital fit“ - zu diesem harten Urteil kommt die Industrie, wenn es um Behörden in Deutschland geht. Die Branche befürchtet ein ernsthaftes Standortproblem.

Die deutsche Industrie hat deutlich mehr Tempo bei der Digitalisierung in Behörden gefordert. Es müsse einen „radikalen Wandel in der deutschen Amtsstube“ geben, heißt es in einem Positionspapier des Bundesverbands der Deutschen Industrie (