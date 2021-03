Verwaltung per Mausklick? In deutschen Amtsstuben findet das nach Ansicht der Industrie noch zu wenig statt - die Branche kritisiert die Digitalisierung von Behörden als mangelhaft.

Berlin. Die Corona-Krise hat manche Defizite in Deutschland ins Licht gerückt: zum Beispiel die mangelnde digitale Ausstattung in Behörden. Das kann so nicht weitergehen, meint die Wirtschaft.

Die Wirtschaft hat deutlich mehr Tempo bei der Digitalisierung in Behörden gefordert. Es müsse einen „radikalen Wandel in der deutschen Amtsstube“ geben, heißt es in einem am Montag vorgelegten Positionspapier des Bundesverbands der Deutsch