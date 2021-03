Ein Sendemast für Mobilfunk.

Shenzhen. Der chinesische Technologie-Riese hält weltweit die meisten Patente für die neue Mobilfunkgeneration. Nun veröffentlicht Huawei sein Lizenzmodell - und will damit für Transparenz sorgen.

Der chinesische Technologiekonzern will seine patentgeschützte 5G-Technologie in großen Stil an andere Smartphone-Hersteller lizenzieren. Das kündigte der Konzern am Dienstag in Shenzhen an und stellte erstmals ein Lizenzierungsmodell vor.