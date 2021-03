Elon Musk, Tesla-CEO, bei der Verleihung des Axel Springer Award in Berlin.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa-pool/dpa

Palo Alto. Als umtriebiger Geschäftsmann mit vielen Leidenschaften und nicht immer kalkulierbaren Aktionen hat sich Tesla-Chef Elon Musk einen Namen gemacht. Nun schmückt er sich bei Tesla mit einem Königstitel.

Der für seine Eskapaden bekannte Tesla-Chef Elon Musk hat sich in der internen Hierarchie des Elektroauto-Herstellers einen Königstitel zugelegt. Musk sei nun der „Technoking of Tesla“, meldete das Unternehmen am Montag in einer Pflichtmitt