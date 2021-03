Gilli Cegla, israelischer IT-Unternehmer, steht als Veranstalter auf der Bühne der IT-Konferenz in Tel Aviv.

Tel Aviv. Start-ups aus Israel stehen hoch im Kurs in Europa. Noch nie erhielten die Tech-Firmen aus den europäischen Ländern so viel Investitions-Kapital wie im vergangenen Jahr.

Europäische Investitionen in israelische Start-ups waren im vergangenen Jahr trotz der Corona-Krise so hoch wie nie zuvor. Im Jahr 2020 investierten 195 europäische Förderer umgerechnet mehr als eine Milliarde Euro in junge Unternehmen in I