Sie spielt im Netflix-Hit mit: Phoebe Dynevor als Daphne Bridgerton vor der Kamera.

imago images/Cinema Publishers Collection

Los Gatos. Der Serien-Geschmack der Netflix-Nutzer orientiert sich in diesem Jahr vor allem an Geschichten über unkonventionelle Frauen.

In der Pandemie sind Streamingangebote stark nachgefragt. In diesem Jahr haben bereits 21 neu erschienene Filme den bisherigen Abrufrekord beim Anbieter Netflix übertroffen. Bei den Serien kletterten dagegen nur neun an die Spitze, berichte