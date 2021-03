Telekom peilt eine Million Glasfaseranschlüsse in Berlin an

Ein Bündel mit Umhüllungen für Glasfaserkabel.

Uwe Anspach/dpa

Bonn. Mehr als eine halbe Million Anschlüsse will der Bonner Konzern bis Ende 2025 in der deutschen Bundeshauptstad fertiggestellen. Die Glasfaserübertragung soll bis in die Wohnung gehen.

Die Deutsche Telekom will in Berlin bis zum Jahr 2027 einer Million Privathaushalten, Firmen und Schulen schnelles Internet über reine Glasfaserleitungen ermöglichen. 600.000 Anschlüsse sollen bis Ende 2025 fertiggestellt sein, teilte der B