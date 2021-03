„Wenn wir Komplimente erhalten, werden bestimmte 'Belohnungsstoffe' im Gehirn ausgeschüttet, die für gute Laune sorgen“: Psychologin Katharina Stenger.

Leila Ivarsson/K. Stenger/dpa

Schwerin. Manchmal kann man den Glauben an das Internet verlieren: Hate Speech, Shitstorms und viel Wut gibt es in den Sozialen Netzwerken. Aber es geht auch anders.

In der Pandemie wird Alltägliches manchmal zum Ereignis: Brot backen, ein neuer Haarschnitt oder ein süß dreinblickendes Haustier. Daran will man dann natürlich auch die Menschen in den Sozialen Medien teilhaben lassen. Und wenn man Glück h