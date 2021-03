Die Forscher nutzten Materialien, die Licht aussenden können – so kann ein Display in die Kleidung integriert werden.

Xiang Shi/Fudan University/AFP

Shanghai. Die Straßenkarte auf dem Ärmel angezeigt bekommen? Forscher haben Textilien entwickelt, die das möglich machen.

Displays, die in der Kleidung integriert sind – auf den ersten Blick hört sich das sehr kurios an. Auf den zweiten Blick werden aber viele Vorteile klar: So könnten Personen mit Sprachschwierigkeiten leichter in Echtzeit kommunizieren oder