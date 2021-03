Corona sorgt für Digitalisierungsschub in Deutschland

Uwe Anspach/dpa

Berlin. Deutschland gehört bislang nicht zu den Vorreitern in Sachen digitale Technologien. Doch die Corona-Welle hat alte Vorbehalte weggespült. Von Dauer? Das bezweifeln allerdings viele Menschen.

In der Corona-Krise haben digitale Technologien in Deutschland in fast allen Lebensbereichen einen größeren Raum eingenommen. Die Menschen verbringen mehr Zeit vor den Bildschirmen - und geben zusätzlich Geld für digitale Technologien aus.