Whatsapp ist in Deutschland sehr beliebt – doch wegen der Zugehörigkeit zum Facebook-Konzern auch umstritten.

imago images/EMPICS

Hamburg. Am 15. Mai treten bei Whatsapp neue Nutzungsbedingungen in Kraft. Was das für Anwender bedeutet und wie Datenschützer die Änderung noch stoppen könnten.

Ab dem 15. Mai gelten bei Whatsapp neue Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen. Das ist zwar seit Monaten bekannt, doch bei vielen Nutzenden herrscht weiterhin Verunsicherung über die Absichten und Folgen der Änderungen. Muss