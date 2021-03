McAfee will Geschäftskundensparte verkaufen

McAfee ist einer der Pioniere der IT-Sicherheitsbranche, bekannt auch durch seinen exzentrischen Gründer John McAfee.

Alan Diaz/AP/dpa

San Jose/Palo Alto. Ein Milliarden-Deal bahnt sich an: McAfee möchte seine Cybersecurity-Einheit für Unternehmen an die in Palo Alto ansässige Private-Equity-Firma Symphony Technology Group verkaufen.

Der IT-Sicherheitskonzern McAfee will seine Geschäftskundensparte für rund 4,0 Milliarden Dollar (3,4 Mrd Euro) an Finanzinvestoren verkaufen. Das Unternehmen gab einen Deal mit einem Konsortium um die Beteiligungsgesellschaft Symphony Tech