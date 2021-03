Paypal bietet Ratenzahlungen an – warum Kunden die Finger davon lassen sollten

Papypal-Kunden können künftig in Raten bezahlen – Verbraucherschützer warnen davor.

imago images/ZUMA Wire

Palo Alto. Paypal-Kunden können künftig auch in Raten bezahlen. Ein Verbraucherschützer warnt vor der neuen Funktion.

Der beliebte Online-Bezahldienst Paypal bietet seinen Nutzern in Deutschland einen neuen Service an. Künftig sollen Paypal-Kunden auch per Ratenzahlungen Überweisungen tätigen können. Das Geld für die Ratenzahlungen stellt Paypal seinen Kun