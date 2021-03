In Australien hatte Facebook nach einer harten Auseinandersetzung mit der Regierung um ein Leistungsschutzrecht eine Einigung erzielt.

Lukas Coch/AAP/dpa

Hamburg. Rund eine Milliarde Dollar will Facebook in sein neues News-Angebot in Deutschland stecken. Und setzt auf langfristige Zusammenarbeit mit führenden Medienhäusern.

Facebook wird von Mai an Nachrichteninhalte von zahlreichen Verlagen und Medienmarken aus Deutschland in einem eigenen Bereich präsentieren. Das kündigte der Internet-Konzern am Montag in Hamburg an. „Wir werden die kommenden drei Jahre wel