App des Musikdienstes Spotify. Der Musikstreaming-Marktführer baut seine Podcast-Offensive mit zwölf neuen Titeln in deutscher Sprache aus.

Fabian Sommer/dpa

Berlin. Gründer und Chef Daniel Ek will die führende Position beim Musikstreaming nutzen, um Spotify zur Nummer eins bei Audioinhalten aller Art zu machen. Dafür investiert er auch massiv in Podcasts.

Der Musikstreaming-Marktführer Spotify baut seine Podcast-Offensive mit zwölf neuen Titeln in deutscher Sprache aus. Darunter ist zum ersten Mal ein tägliches Nachrichten-Format: „FOMO - Was hab ich heute verpasst?“ soll um 17.00 Uhr an Wer