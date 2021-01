Über das Gerät Amazon Echo spricht der Nutzer mit dem virtuellen Sprachassistenten Alexa. Mit der neuen Funktion ist ein Sprachbefehl in manchen Fällen nicht mehr nötig.

dpa/Britta Pedersen

Hamburg. Mit der neuen Funktion Hunches handelt die Amazon Alexa autonom, ganz ohne Sprachbefehl. Außerdem gibt es neue Features für die Sicherheit und zum Energie sparen.

Mit "Hunches" (zu Deutsch: Ahnungen) bekommt der Amazon Sprachassistent Alexa eine neue Funktion: Ohne einen Sprachbefehl zu erhalten, kann das Gerät Handlungen ausführen. So kann Alexa beispielsweise in Anlehnung an das bisherige Nutzerver