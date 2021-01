Mit der App Grindr besteht die Möglichkeit sich gegenseitig per GPS zu orten und zu verabreden.

Grindr/dpa

Oslo. Der beliebten Dating-App Grindr steht eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet fast zehn Millionen Euro ins Haus. Grund dafür sind Verstöße gegen die Europäische Datenschutz-Grundverordnung, die auch in Deutschland immer wieder für Diskussionen sorgt.

Die Dating-App Grindr muss in Norwegen wegen Verstoßes gegen Datenschutzbestimmungen voraussichtlich eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet mehreren Millionen Euro zahlen. Die norwegische Datenaufsichtsbehörde (Datatilsynet) teilte am Dien