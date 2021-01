Unterwegs mit dem Smartphone: Clubhouse ist eine Audio-App, bei der die Anwender Gesprächen wie bei einem Live-Podcast zuhören oder sich aktiv an Diskussionen beteiligen können.

Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Berlin. Die Audio-App kanns ich vor Donwloads kaum retten. Mittlerweile wurde die Social-Media-App mehr heruntergeladen als der populäre Messengerdienst Telegram.

Die neue Social-Media-App Clubhouse stürmt an die Spitze der Download-Bestenliste. Am Montag verdrängte die Audio-Anwendung, die bislang nur für das iPhone verfügbar ist, den populären Messengerdienst Telegram in Deutschland von Platz zwei