Chip-Riese Intel holt Pat Gelsinger als neuen Chef.

Christoph Dernbach/dpa

New York. Der einst unangefochtene Chip-Primus Intel hat in den vergangenen Jahren an Marktmacht verloren. Nun wechselt das Unternehmen seinen Chef und setzt dabei auf einen alten Bekannten.

Der zuletzt verstärkt unter Druck geratene Chip-Riese Intel wechselt seinen Chef aus. Der erfahrene Tech-Manager Pat Gelsinger soll zum 15. Februar den Spitzenjob übernehmen, wie Intel mitteilte.Gelsinger führte zuletzt den Software-Spezial