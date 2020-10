Cyberkriminelle greifen Webseite des RKI an

Ein Gebäude des Robert Koch-Institutes in der General-Pape-Straße, das laut Polizei am Wochenende mit Flaschen und Brandsätzen beworfen wurde.

Annette Riedl/dpa

Berlin. Das Robert-Koch-Institut unter Beschuss: Am Wochenende warfen Unbekannte Brandsätze auf ein Gebäude des renommierten Instituts in Berlin. Zuvor zwangen Cyber-Kriminelle offenbar die Website des RKI in die Knie.