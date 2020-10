Ein Fünftel der Verbraucher will schnell auf 5G umsteigen

Für 21 Prozent ist 5G ein entscheidendes Kaufkriterium für das nächste Smartphone oder den nächsten Mobilfunkvertrag.

Christophe Gateau/dpa

München. Jeder fünfte Verbraucher in Deutschland will in absehbarer Zeit die fünfte Mobilfunkgeneration (5G) nutzen.