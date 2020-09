Der Handelsverband Deutschland (HDE) und Google haben eine breit angelegtes Digitalisierungsprogramm für den Einzelhandel gestartet.

Christoph Dernbach/dpa

Berlin. In der Corona-Pandemie in Deutschland mussten viele Läden zeitweise schließen, Zehntausende sind in ihrer Existenz bedroht. Nun wollen der Handelsverband Deutschland (HDE) und Google die Geschäfte fit für den Handel der Zukunft machen.