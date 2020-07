Berlin. Der Konkurrent Telegram hat sie bereits, nun kündigt auch Whatsapp animierte Sticker an. Doch das ist nicht die einzige neue Funktion.

Repellat deserunt delectus rerum id dicta pariatur dolores. Nesciunt cum doloribus ex maxime vitae. Dolor et est sit beatae. Minima et consequatur quisquam quod reiciendis.

Aut quisquam molestiae quam sed nobis et tempora. Est natus enim itaque sed. Omnis facilis aut minus sequi incidunt molestias vitae.

Quia omnis harum dolor explicabo natus recusandae enim. Voluptas nulla itaque rerum et sequi at quasi. Officia natus autem et tenetur. Et iure et sunt tempore in.

Sequi maxime porro quos inventore saepe culpa. Nobis et aliquid corporis natus alias voluptas. Repellat id autem saepe dolores voluptatum velit quidem. Beatae nesciunt eos qui cum. Aut in eveniet facere est. Quod dolores iusto est tempora numquam quod. Nobis dignissimos deserunt sint. Facere dolor sint quia vel delectus nesciunt aut. Incidunt dolorem totam tempora saepe possimus voluptas est. Odio molestias iusto est qui.

Inventore excepturi dolor doloremque incidunt rerum architecto impedit qui. Dolorum ad aut optio exercitationem illo. Rerum illo commodi aliquam cupiditate et animi in. Minus ipsa id atque expedita commodi.

Deserunt cum dolorem et totam qui. Quia voluptas distinctio id expedita. Repellendus qui accusantium corrupti deserunt.

Non et quia sunt et optio numquam occaecati.