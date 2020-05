Japan: App soll in leeren Stadien für Fan-Jubel sorgen CC-Editor öffnen

In Japan soll eine App in leeren Stadien wieder für Stimmung sorgen. Foto: kyodo/dpa

kyodo/dpa

Tokio. Leere Ränge und Stille sorgen derzeit in den Stadien für Geisterstimmung. Der japanische Audio-Konzern Yamaha will den Jubel der Zuschauer jetzt zurückbringen - per App und Lautsprecher.