Zwei OneWeb-Satelliten, die auf der Plattform eines Fracht-Containers montiert sind. Foto: Airbus One Web/dpa

New York. Die Satelliten-Firma OneWeb, die für weltumspannende Internet-Versorgung aus dem All sorgen wollte, sucht in einem US-Insolvenzverfahren Schutz vor ihren Gläubigern.