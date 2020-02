Huawei plant Produktion von 5G-Technik in Frankreich CC-Editor öffnen

Das Huawei-Logo. Foto: Andy Wong/AP/dpa

Paris. Huawei verschafft sich angesichts des massiven Drucks aus den USA ein weiters Standbein in Europa. Komponenten und Bauteile im Wert von einer Milliarde Euro will das chinesische Unternehmen in Frankreich produzieren.