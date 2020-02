Hamburg. Der Werte-Index 2020 gibt an, worüber Internet-Nutzer in Deutschland am meisten diskutieren. Es gibt einen neuen Spitzenreiter.

Atom- und Kohleausstieg, CO2-Belastung und Fridays-for-Future-Demos: Die Diskussionen um die Zukunft von Klima und Menschheit haben sich auch auf einen Wertekanon von Internetnutzern in Deutschland ausgewirkt. War vor zwei Jahren die Ursprünglichkeit und Schönheit der Natur ein Sehnsuchtsort für deutschsprachige Nutzer von Facebook, Twitter & Co., ist sie im Werte-Index 2020 vom vorherigen Spitzenplatz deutlich auf den siebten Platz zurückgefallen, wie die Markt- und Trendforscher von Kantar TNS, Trendbüro, Bonsai und dfv Mediengruppe am Dienstag in Hamburg erläuterten.

Neue Spitzenreiter im Werte-Index 2020

Stattdessen hat das Thema Gesundheit schon vor dem Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 seine Spitzenposition der Vorjahre zurückerobert. Der Austausch über Diagnosen, Therapien und Gesundheitsgefahren hat wieder zugenommen. Seit 2009 wird der Index alle zwei Jahre ermittelt und veröffentlicht. Forscher werteten dafür diesmal rund 3,3 Millionen Postings in deutschsprachigen Social-Media-Kanälen aus. Hinter dem Thema Familie auf Rang zwei (plus eins) liegt nun Erfolg. Der Aufsteigerwert des Jahres machte drei Plätze gut.

Doch ist es nicht paradox, dass ausgerechnet die Natur in Zeiten von Klimadebatten zurückfällt? "Die Natur (...) ist nun Teil einer breiteren politischen und gesellschaftlichen Diskussion, die weniger in Social Media stattfindet", erklärte Soziologe Jens Krüger (Bonsai). Zwar büßte auch Nachhaltigkeit einen Platz ein und war das Schlusslicht unter den zehn Werten. Allerdings fänden sich die Themen der Klimaaktivisten gleichzeitig bei Werten wie Freiheit – unverändert auf dem vierten Platz – oder Gerechtigkeit (rückte um einen Platz auf den neunten Rang auf) wieder.

Lesen Sie auch: Nach Greta Thunbergs ICE-Foto: Deutsche Bahn erntet Spott und Häme

Klima-Debatte zeigt Polarisierung in der Gesellschaft

"Die Natur verliert ihre spirituelle Aura und wird politische Kraft. Die Sorge um das Klima hat zugenommen", sagte Trendforscher Professor Peter Wippermann. Die analysierten Chats und Einträge in den sozialen Medien demonstrierten die Polarisierung in der Gesellschaft: Während Kinder und junge Erwachsene von Klima-Angst geprägt seien, wehrten die Älteren eine Öko-Diktatur ab – pro Status-Quo.

Die Diskussionen auf Websites, in Blogs und Foren sind nach Beobachtung der Analysten politischer geworden. "Weniger Lifestyle, mehr Politik. Die Gespräche werden insgesamt kritischer, politischer und handfester", resümierte Wippermann. Die sehr emotionalen Forderungen bezogen auf die Zukunft der Welt fingen bei den Kindern an, drängten in die Familien und von dort in die Politik. "Politik wird aber nicht mehr in Parteien gelebt, sondern in Gruppierungen", hielt der Trendforscher fest. Es gebe keinen gesellschaftlichen Konsens mehr, sondern es kämpften Gemeinschaften um ihre Ziele.

Anzeige Anzeige

Auch interessant: Posten und Liken auf Facebook und Co: Was Arbeitnehmer beachten sollten

Häufiges Thema: Konfliktpotenziale innerhalb der Familie

Definierten frühere Generationen ihren Erfolg meist über den Job, sei dies seit der Finanzkrise 2008/09 vorbei, berichtete der Trendanalyst. Es gehe nicht mehr um Geld und Besitz des einzelnen, sondern um gemeinschaftliche Ziele. "Fridays for Future ist ein kollektiver Erfolg", sagte Wippermann.

Und das Klein-Kollektiv Familie, ein Hort der Harmonie? Zwar werden als kostbar wahrgenommene Momente mit der Familie zelebriert, aber deren Wertigkeit habe etwas abgenommen, heißt es bei den Forschern. Stattdessen komme auf den Tisch, was möglicherweise schon länger unterschwellig gärte. "Besonders häufig werden nun Konfliktpotenziale innerhalb der Familie besprochen."

Generation Z diskutiert über die Werte von Morgen

Die Werte Freiheit und Sicherheit bleiben ein Stabilitätsanker und sind unverändert auf den Rängen vier und fünf. Aber auch hier wird hinterfragt: Wie unabhängig sind Institutionen? Und bleibt der Staat ein Sicherheitsgarant? Die Generation Z, geboren etwa zwischen 1995 und 2010, blicke hinter die Lifestyle-Fassade und führe eine aktive Diskussion um die Werte von Morgen, der sich Politik und Wirtschaft nicht entziehen könnten, resümieren die Trendforscher.

"Für alle, die etwas besser machen wollen, sind es jetzt gute Zeiten. Mit dem Greenwashing – so tun als ob – ist es aber vorbei." Die jüngere Generation – "angriffslustig, selbstbewusst und mutig" – wolle weg von der Berieselung, dafür aber ehrliche Antworten und effektive Veränderungen, sagte Krüger – "Ok Boomer!".