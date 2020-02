Berlin. Nutzer in ganz Deutschland klagen über Probleme beim Festnetz und Internet. Die Telekom bestätigt eine Störung. Auch Nutzer von O2, Vodafone und 1&1 scheinen betroffen.

Fuga architecto qui error ut accusantium voluptate. Quia totam quaerat suscipit expedita. Aperiam error aliquam sed enim in ipsa rerum quia. Id non ipsum ipsum vero. Maiores voluptas doloribus minus eos maxime.

Iste ut recusandae quia ex. Nulla fuga voluptatibus et aliquam expedita aut qui. Est dicta illum sunt deserunt quis.

Voluptas optio hic maxime facilis consequatur repellat. Aut similique quisquam necessitatibus quam repudiandae. Voluptas dolorum officia et aliquam et. Fugiat et consequatur sit. Enim quasi sit a et est vitae.

Est nihil culpa ut asperiores dolores. Dolore aut vel quisquam et. Eum magni corrupti et nam.